Вибух у Харкові 13 травня — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: Social Media via REUTERS

Вибух у Харкові пролунав у вівторок, 13 травня. Наразі повітряну тривогу оголошено в Харківській, Сумській, Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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"У місті було чутно вибух", — зазначив Терехов.

Допис Терехова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що на Харківщині існує загроза застосування російськими окупантами ударних безпілотників.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

А очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що зафіксовано удар російським БпЛА "Молнія" по Холодногірському районі. На щастя, люди не постраждали.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 13 травня 17:22. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 13 травня російські окупанти запустили ударні дрони та безпілотники-імітатори. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих цілей.

Крім того, загарбники обстріляли з РСЗВ "Град", артилерією та дронами Дніпропетровську область.