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У Харкові пролунав потужний вибух

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Дата публікації: 13 травня 2025 17:21
Вибух у Харкові 13 травня — що відомо
Вибух. Фото ілюстративне: Social Media via REUTERS

Вибух у Харкові пролунав у вівторок, 13 травня. Наразі повітряну тривогу оголошено в Харківській, Сумській, Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Вибух у Харкові 13 травня

"У місті було чутно вибух", — зазначив Терехов.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що на Харківщині існує загроза застосування російськими окупантами ударних безпілотників.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

А очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що зафіксовано удар російським БпЛА "Молнія" по Холодногірському районі. На щастя, люди не постраждали.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 13 травня
Карта повітряних тривог 13 травня 17:22. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 13 травня російські окупанти запустили ударні дрони та безпілотники-імітатори. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих цілей.

Крім того, загарбники обстріляли з РСЗВ "Град", артилерією та дронами Дніпропетровську область.

війна Харків вибух обстріли Ігор Терехов повітряна тривога
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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