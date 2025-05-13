Вибух у Харкові 13 травня — що відомо

У Харкові пролунав потужний вибух
Вибух у Харкові пролунав у вівторок, 13 травня. Наразі повітряну тривогу оголошено в Харківській, Сумській, Луганській та Донецькій областях.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Вибух у Харкові 13 травня
"У місті було чутно вибух", — зазначив Терехов.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що на Харківщині існує загроза застосування російськими окупантами ударних безпілотників.
А очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що зафіксовано удар російським БпЛА "Молнія" по Холодногірському районі. На щастя, люди не постраждали.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч проти 13 травня російські окупанти запустили ударні дрони та безпілотники-імітатори. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих цілей.
Крім того, загарбники обстріляли з РСЗВ "Град", артилерією та дронами Дніпропетровську область.
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