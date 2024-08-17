Взрыв в Харькове 17 августа — что известно

Дым после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

В Харькове днем, 17 августа раздался взрыв. Сообщается о работе ПВО по вражеским целям.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Харькове.

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Взрыв в Харькове 17 августа

Незадолго до этого в воздушных силах ВСУ сообщили об активности российских истребителей на юго-восточном направлении.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

В то же время городские Telegram-каналы заявили о взрывах в пригороде Харькова, где силы ПВО работают по вражеским дронам.

Скриншот сообщения городского Telegram-канала

Скриншот сообщения городского Telegram-канала

По состоянию на 12:01 карта воздушных тревог по Украине выглядит так: