Взрыв в Харькове 17 августа — что известно

В Харькове раздался мощный взрыв — что известно
17 августа 2024 11:55
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
В Харькове днем, 17 августа раздался взрыв. Сообщается о работе ПВО по вражеским целям.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Харькове.
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Взрыв в Харькове 17 августа
Незадолго до этого в воздушных силах ВСУ сообщили об активности российских истребителей на юго-восточном направлении.
В то же время городские Telegram-каналы заявили о взрывах в пригороде Харькова, где силы ПВО работают по вражеским дронам.
По состоянию на 12:01 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
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