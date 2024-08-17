Вибух у Харкові 17 серпня — що відомо

У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо
17 серпня 2024 11:55
Дим після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
У Харкові вдень, 17 серпня пролунав вибух. Повідомляється про роботу ППО по ворожих цілях.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE у Харкові.
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Вибух у Харкові 17 серпня
Незадовго до цього у Повітряних силах ЗСУ повідомили про активність російських винищувачів на південно-східному напрямку.
Водночас міські Telegram-канали заявили про вибухи в передмісті Харкова, де сили ППО працюють по ворожих дронах.
Станом на 12:01 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
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