Взрыв в Харькове 3 февраля — что известно об атаке на город

В Харькове прогремел мощный взрыв — что известно
В понедельник днем в Харькове прогремел мощный взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в понедельник, 3 февраля.
Взрыв в Харькове 2 февраля
Россияне продолжают атаковать Харьков. Сегодня около 15:40 в городе было громко — прогремел мощный взрыв. Сейчас официальной информации о причинах и последствиях нет.
На момент взрыва в Харькове и Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, об опасности предупредили жителей еще нескольких регионов.
Напомним, взрывы утром 3 февраля раздавались в Сумах. Оккупанты атаковали город управляемыми авиационными бомбами.
Также громко утром было и в Херсоне. В городе не была объявлена воздушная тревога, но раздавались взрывы.
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