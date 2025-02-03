Взрыв в Харькове 3 февраля — что известно об атаке на город

Дым от взрыва. Фото: Pixabay

В понедельник днем в Харькове прогремел мощный взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в понедельник, 3 февраля.

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Россияне продолжают атаковать Харьков. Сегодня около 15:40 в городе было громко — прогремел мощный взрыв. Сейчас официальной информации о причинах и последствиях нет.

На момент взрыва в Харькове и Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, об опасности предупредили жителей еще нескольких регионов.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, взрывы утром 3 февраля раздавались в Сумах. Оккупанты атаковали город управляемыми авиационными бомбами.

Также громко утром было и в Херсоне. В городе не была объявлена воздушная тревога, но раздавались взрывы.