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В Харькове прогремел мощный взрыв — что известно

3 февраля 2025 15:47
Ольга Антоновская - редактор
Взрыв в Харькове 3 февраля — что известно об атаке на город
Дым от взрыва. Фото: Pixabay
Ольга Антоновская - редактор

В понедельник днем в Харькове прогремел мощный взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в понедельник, 3 февраля.

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Россияне продолжают атаковать Харьков. Сегодня около 15:40 в городе было громко — прогремел мощный взрыв. Сейчас официальной информации о причинах и последствиях нет.

На момент взрыва в Харькове и Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, об опасности предупредили жителей еще нескольких регионов.

Карта повітряних тривог 3 лютого
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, взрывы утром 3 февраля раздавались в Сумах. Оккупанты атаковали город управляемыми авиационными бомбами.

Также громко утром было и в Херсоне. В городе не была объявлена воздушная тревога, но раздавались взрывы.

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