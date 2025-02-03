Вибух у Харкові 3 лютого — що відомо про атаку на місто

Дим від вибуху. Фото: Pixabay

В понеділок вдень у Харкові пролунав потужний вибух. В місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE в понеділок, 3 лютого.

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Росіяни продовжують атакувати Харків. Сьогодні близько 15:40 у місті було гучно — пролунав потужний вибух. Наразі офіційної інформації щодо причин та наслідків немає.

На момент вибуху в Харкові та Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Крім того, про небезпеку попередили мешканців ще кількох регіонів.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи вранці 3 лютого лунали в Сумах. Окупанти атакували місто керованими авіаційними бомбами.

Також гучно зранку було й у Херсоні. В місті не було оголошено повітряну тривогу, але лунали вибухи.