Вибух у Харкові 3 лютого — що відомо про атаку на місто

У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо
В понеділок вдень у Харкові пролунав потужний вибух. В місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE в понеділок, 3 лютого.
Вибух у Харкові 2 лютого
Росіяни продовжують атакувати Харків. Сьогодні близько 15:40 у місті було гучно — пролунав потужний вибух. Наразі офіційної інформації щодо причин та наслідків немає.
На момент вибуху в Харкові та Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Крім того, про небезпеку попередили мешканців ще кількох регіонів.
Нагадаємо, вибухи вранці 3 лютого лунали в Сумах. Окупанти атакували місто керованими авіаційними бомбами.
Також гучно зранку було й у Херсоні. В місті не було оголошено повітряну тривогу, але лунали вибухи.
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