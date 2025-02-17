Взрывы в Харькове 17 февраля — что известно об атаке на город

Взрыв в городе. Фото: скриншот

Днем 17 февраля в Харькове прогремел мощный взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Взрывы в Харькове 17 февраля

Россияне в очередной раз атаковали Харьков. Около 14:07 в городе прогремел мощный взрыв.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, россияне ударили по городу БпЛА. Сейчас выясняют все детали.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что над Харьковом силы ПВО ликвидировали вражеский БпЛА "Молния". Обошлось без пострадавших.

"Информация об обломках в Шевченковском районе проверяется", — написал он.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

На данный момент карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, россияне атаковали в ночь на 17 февраля украинские города. Оккупанты выпустили 147 ударных дронов. ПВО сбила большинство из них.

Три дня назад россияне ударили дроном по Чернобыльской атомной электростанции. Сейчас на месте до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий.