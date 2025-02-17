Вибухи в Харкові 17 лютого — що відомо про атаку на місто

У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо
Вдень 17 лютого у Харкові пролунав потужний вибух. В регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Вибухи у Харкові 17 лютого
Росіяни вчергове атакували Харків. Близько 14:07 у місті пролунав потужний вибух.
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, росіяни вдарили по місту БпЛА. Наразі з'ясовують всі деталі.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що над Харковом сили ППО ліквідували ворожий БпЛА "Молнія". Обійшлося без постраждалих.
"Інформація про уламки в Шевченківському районі перевіряється", — написав він.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, росіяни атакували в ніч проти 17 лютого українські міста. Окупанти випустили 147 ударних дронів. ППО збила більшість з них.
Три дні тому росіяни вдарили дроном по Чорнобильській атомній електростанції. Наразі на місці досі тривають роботи з ліквідації наслідків.
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