Вибухи в Харкові 17 лютого — що відомо про атаку на місто

Вибух у місті. Фото: скриншот

Вдень 17 лютого у Харкові пролунав потужний вибух. В регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Вибухи у Харкові 17 лютого

Росіяни вчергове атакували Харків. Близько 14:07 у місті пролунав потужний вибух.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, росіяни вдарили по місту БпЛА. Наразі з'ясовують всі деталі.

Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що над Харковом сили ППО ліквідували ворожий БпЛА "Молнія". Обійшлося без постраждалих.

"Інформація про уламки в Шевченківському районі перевіряється", — написав він.

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 14:15 17 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни атакували в ніч проти 17 лютого українські міста. Окупанти випустили 147 ударних дронів. ППО збила більшість з них.

Три дні тому росіяни вдарили дроном по Чорнобильській атомній електростанції. Наразі на місці досі тривають роботи з ліквідації наслідків.