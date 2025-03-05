Взрывы в Харькове 5 марта — что известно об атаке на город

В Харькове прогремел мощный взрыв — что известно
В Харькове днем 5 марта прогремел мощный взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Взрывы в Харькове 5 марта
Около 13:12 в Харькове прогремел мощный взрыв. Перед тем в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, оккупанты атаковали город БпЛА типа "Молния". Обстреляли центральную часть города.
"Подтвержден прилет "Молнии" по заброшенной территории в Основянском районе. Без пожара, без пострадавших на данную минуту", — сообщил Терехов.
Карта воздушных тревог по состоянию на 13:13 имела следующий вид:
Напомним, в ночь на 5 марта россияне выпустили по украинским городам более 180 ударных дронов. Кроме того, атаковали тремя баллистическими ракетами.
Также оккупанты атаковали Киевскую область прошлой ночью. В результате обстрела повреждены школа и детский сад.
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