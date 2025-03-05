Взрывы в Харькове 5 марта — что известно об атаке на город

Дым от взрыва в городе. Фото: Pixabay

В Харькове днем 5 марта прогремел мощный взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Взрывы в Харькове 5 марта

Около 13:12 в Харькове прогремел мощный взрыв. Перед тем в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, оккупанты атаковали город БпЛА типа "Молния". Обстреляли центральную часть города.

"Подтвержден прилет "Молнии" по заброшенной территории в Основянском районе. Без пожара, без пострадавших на данную минуту", — сообщил Терехов.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:13 имела следующий вид:

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:13. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 5 марта россияне выпустили по украинским городам более 180 ударных дронов. Кроме того, атаковали тремя баллистическими ракетами.

Также оккупанты атаковали Киевскую область прошлой ночью. В результате обстрела повреждены школа и детский сад.