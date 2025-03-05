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У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо

5 березня 2025 13:15
Ольга Антоновська - редактор
Вибухи в Харкові 5 березня — що відомо про атаку на місто
Дим від вибуху в місті. Фото: Pixabay
Ольга Антоновська - редактор

У Харкові вдень 5 березня пролунав потужний вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Вибухи в Харкові 5 березня

Близько 13:12 у Харкові пролунав потужний вибух. Перед тим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.

Що відомо про вибухи в Харкові 5 березня
Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, окупанти атакували місто БпЛА типу "Молнія". Обстріляли центральну частину міста.

"Підтверджено приліт "Молнії" по закинутій території в Основ'янському районі. Без пожежі, без постраждалих на цю хвилину", — повідомив Терехов.

Що відомо про вибухи в Харкові 5 березня
Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Карта повітряних тривог станом на 13:13 мала такий вигляд:

Карта повітряних тривог 5 березня
Карта повітряних тривог станом на 13:13. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч проти 5 березня росіяни випустили по українських містах понад 180 ударних дронів. Крім того, атакували трьома балістичними ракетами.

Також окупанти атакували Київську область минулої ночі. Внаслідок обстрілу пошкоджені школа та дитячий садок.

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