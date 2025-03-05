Вибухи в Харкові 5 березня — що відомо про атаку на місто

У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо
У Харкові вдень 5 березня пролунав потужний вибух. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Вибухи в Харкові 5 березня
Близько 13:12 у Харкові пролунав потужний вибух. Перед тим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, окупанти атакували місто БпЛА типу "Молнія". Обстріляли центральну частину міста.
"Підтверджено приліт "Молнії" по закинутій території в Основ'янському районі. Без пожежі, без постраждалих на цю хвилину", — повідомив Терехов.
Карта повітряних тривог станом на 13:13 мала такий вигляд:
Нагадаємо, в ніч проти 5 березня росіяни випустили по українських містах понад 180 ударних дронів. Крім того, атакували трьома балістичними ракетами.
Також окупанти атакували Київську область минулої ночі. Внаслідок обстрілу пошкоджені школа та дитячий садок.
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