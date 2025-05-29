Взрыв в Харькове 29 мая - что известно

В Харькове прогремел сильный взрыв — какая угроза
Взрыв в Харькове прогремел вечером, 29 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Взрыв в Харькове 29 мая
"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны! " - подчеркнул Терехов.
Впоследствии он сообщил, что по предварительной информации, под российским ударом была Харьковская область.
В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели в Харьковской области.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, 29 мая российские оккупанты атаковали Одесскую и Николаевскую области. Захватчики убили одного человека.
Кроме того, армия РФ обстреляла Запорожскую область. В результате атаки погиб человек в Пологовском районе.
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