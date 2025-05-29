Взрыв в Харькове 29 мая - что известно

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Взрыв в Харькове прогремел вечером, 29 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Взрыв в Харькове 29 мая

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны! " - подчеркнул Терехов.

Впоследствии он сообщил, что по предварительной информации, под российским ударом была Харьковская область.

Посты Терехова. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели в Харьковской области.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог 29 мая 18:35. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 29 мая российские оккупанты атаковали Одесскую и Николаевскую области. Захватчики убили одного человека.

Кроме того, армия РФ обстреляла Запорожскую область. В результате атаки погиб человек в Пологовском районе.