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У Харкові пролунав сильний вибух — яка загроза

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Дата публікації: 29 травня 2025 18:35
Вибух у Харкові 29 травня — що відомо
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Amir Cohen

Вибух у Харкові пролунав ввечері, 29 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Вибух у Харкові 29 травня

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!" — наголосив Терехов.

Згодом він повідомив, що за попередньою інформацією, під російським ударом була Харківська область.

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Дописи Терехова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у Харківській області.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 29 травня
Карта повітряних тривог 29 травня 18:35. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 29 травня російські окупанти атакували Одеську та Миколаївську області. Загарбники вбили одну людину.

Крім того, армія РФ обстріляла Запорізьку область. Внаслідок атаки загинула людина в Пологівському районі.

війна Харків вибух обстріли повітряна тривога
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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