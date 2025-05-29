Вибух у Харкові 29 травня — що відомо

У Харкові пролунав сильний вибух — яка загроза
Вибух у Харкові пролунав ввечері, 29 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Вибух у Харкові 29 травня
"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!" — наголосив Терехов.
Згодом він повідомив, що за попередньою інформацією, під російським ударом була Харківська область.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у Харківській області.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 29 травня російські окупанти атакували Одеську та Миколаївську області. Загарбники вбили одну людину.
Крім того, армія РФ обстріляла Запорізьку область. Внаслідок атаки загинула людина в Пологівському районі.
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