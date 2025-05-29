Вибух у Харкові 29 травня — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Amir Cohen

Вибух у Харкові пролунав ввечері, 29 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Вибух у Харкові 29 травня

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!" — наголосив Терехов.

Згодом він повідомив, що за попередньою інформацією, під російським ударом була Харківська область.

Дописи Терехова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у Харківській області.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 29 травня 18:35. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 29 травня російські окупанти атакували Одеську та Миколаївську області. Загарбники вбили одну людину.

Крім того, армія РФ обстріляла Запорізьку область. Внаслідок атаки загинула людина в Пологівському районі.