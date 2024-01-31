Взрывы в Харькове 31 января — что известно

В Харькове раздались взрывы
В Харькове местные жители сообщили о взрывах сегодня вечером 31 января. Как ранее сообщалось, группа "шахедов" двигалась в сторону Харьковской области.
Об этом сообщают местные СМИ.
Что известно о взрывах в Харькове 31 января
Отмечается, что в Харькове прогремели три взрыва.
Обновлено 23:15. В Харькове раздался уже четвертый взрыв.
В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал местных жителей находиться в укрытиях из-за угрозы атаки вражеских БпЛА.
"Взрывы в Харькове! Находитесь в укрытиях", — призвал он.
Обновлено 23:24. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по предварительной информации есть попадания по гражданской инфраструктуре.
"Харьков снова под ударом. Предварительно — "шахедами". Предварительно есть попадания по гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — написал он.
Напомним, ранее мы писали, что в Харьковской области раздается воздушная тревога. В области заметили группу дронов-камикадзе Shahed-136.
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