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В Харькове раздались взрывы

31 января 2024 23:13
обновлено: 23:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Взрывы в Харькове 31 января — что известно
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Харькове местные жители сообщили о взрывах сегодня вечером 31 января. Как ранее сообщалось, группа "шахедов" двигалась в сторону Харьковской области.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Что известно о взрывах в Харькове 31 января

Отмечается, что в Харькове прогремели три взрыва.

ракетная опасность в Харькове
Скриншот сообщений из Telegram "Суспільне Харків"

Обновлено 23:15. В Харькове раздался уже четвертый взрыв.

ракетная опасность в Харькове
Скриншот сообщения из Telegram "Суспільне Харків"

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал местных жителей находиться в укрытиях из-за угрозы атаки вражеских БпЛА.

"Взрывы в Харькове! Находитесь в укрытиях", — призвал он.

ракетная опасность в Харькове
Скриншот сообщений из Telegram Олега Синегубова

Обновлено 23:24. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по предварительной информации есть попадания по гражданской инфраструктуре. 

"Харьков снова под ударом. Предварительно — "шахедами". Предварительно есть попадания по гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — написал он.

наслідки обстрілів
Скриншот сообщения из Telegram Игоря Терехова

Напомним, ранее мы писали, что в Харьковской области раздается воздушная тревога. В области заметили группу дронов-камикадзе Shahed-136.

Харьков
взрыв
дрон Шахид-136
Олег Синегубов
война в Украине
Россия

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