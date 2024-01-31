Вибухи у Харкові 31 січня — що відомо

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: УНІАН

У Харкові місцеві жителі повідомили про вибухи сьогодні ввечері, 31 січня. Як раніше повідомлялось, група "шахедів" рухалася в бік Харківщини.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Зазначається, що у Харкові наразі пролунало три вибухи.

Скриншот дописів з Telegram "Суспільне Харків"

Оновлено 23:15. У Харкові пролунав вже четвертий вибух.

Скриншот допису з Telegram "Суспільне Харків"

Що каже місцева влада

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав місцевих жителів перебувати в укриттях через загрозу атаки ворожих БпЛА.

"Вибухи у Харкові! Перебувайте в укриттях", — закликав він.

Скриншот дописів з Telegram Олега Синєгубова

Оновлено 23:24. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією є влучання по цивільній інфраструктурі.

"Харків знову під ударом. Попередньо — "шахедами". Попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється", — написав він.

Скриншот допису з Telegram Ігоря Терехова

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Харківській області лунає повітряна тривога. В області помітили групу дронів-камікадзе Shahed-136.