Вибухи у Харкові 31 січня — що відомо

У Харкові пролунали вибухи
У Харкові місцеві жителі повідомили про вибухи сьогодні ввечері, 31 січня. Як раніше повідомлялось, група "шахедів" рухалася в бік Харківщини.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Що відомо про вибухи у Харкові 31 січня
Зазначається, що у Харкові наразі пролунало три вибухи.
Оновлено 23:15. У Харкові пролунав вже четвертий вибух.
Що каже місцева влада
Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав місцевих жителів перебувати в укриттях через загрозу атаки ворожих БпЛА.
"Вибухи у Харкові! Перебувайте в укриттях", — закликав він.
Оновлено 23:24. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією є влучання по цивільній інфраструктурі.
"Харків знову під ударом. Попередньо — "шахедами". Попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється", — написав він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Харківській області лунає повітряна тривога. В області помітили групу дронів-камікадзе Shahed-136.
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