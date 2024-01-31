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У Харкові пролунали вибухи

31 січня 2024 23:13
оновлено: 23:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибухи у Харкові 31 січня — що відомо
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Харкові місцеві жителі повідомили про вибухи сьогодні ввечері, 31 січня. Як раніше повідомлялось, група "шахедів" рухалася в бік Харківщини.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Зазначається, що у Харкові наразі пролунало три вибухи. 

ракетна небезпека у Харкові
Скриншот дописів з Telegram "Суспільне Харків"

Оновлено 23:15. У Харкові пролунав вже четвертий вибух.

ракетна небезпека у Харкові
Скриншот допису з Telegram "Суспільне Харків"

Що каже місцева влада

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав місцевих жителів перебувати в укриттях через загрозу атаки ворожих БпЛА. 

"Вибухи у Харкові! Перебувайте в укриттях", — закликав він. 

ракетна небезпека у Харкові
Скриншот дописів з Telegram Олега Синєгубова

Оновлено 23:24. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією є влучання по цивільній інфраструктурі. 

"Харків знову під ударом. Попередньо — "шахедами". Попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється", — написав він.

наслідки обстрілів
Скриншот допису з Telegram Ігоря Терехова

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Харківській області лунає повітряна тривога. В області помітили групу дронів-камікадзе Shahed-136. 

Харків
вибух
дрон Шахід-136
Олег Синєгубов
війна в Україні
Росія

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