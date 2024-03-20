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В Харькове раздался взрыв

20 марта 2024 13:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове раздался взрыв
Ракета в небе. Фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрыв в Харькове раздался днем, 20 марта. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в среду, 20 марта.

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"В Харькове слышен взрыв", — написал Терехов.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область ночью, 20 марта. В результате вражеской атаки ранения получили шесть человек. Кроме того, есть значительные повреждения гражданской инфраструктуры.

Также в течение суток оккупанты нанесли 350 ударов по Запорожской области. Под прицелом врага находилось десять населенных пунктов.

война
Харьков
взрыв
обстрелы
Игорь Терехов
воздушная тревога

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