В Харькове раздался взрыв
20 марта 2024 13:05
Ракета в небе. Фото: AP
Взрыв в Харькове раздался днем, 20 марта. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в среду, 20 марта.
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"В Харькове слышен взрыв", — написал Терехов.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область ночью, 20 марта. В результате вражеской атаки ранения получили шесть человек. Кроме того, есть значительные повреждения гражданской инфраструктуры.
Также в течение суток оккупанты нанесли 350 ударов по Запорожской области. Под прицелом врага находилось десять населенных пунктов.
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