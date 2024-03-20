У Харкові пролунав вибух
20 березня 2024 13:05
Ракета в небі. Фото: AP
Вибух у Харкові пролунав вдень, 20 березня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у середу, 20 березня.
Читайте також:
Вибух у Харкові
"У Харкові чутно вибух", — написав Терехов.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область уночі, 20 березня. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали шестеро людей. Крім того, є значні пошкодження цивільної інфраструктури.
Також впродовж доби окупанти завдали 350 ударів по Запорізькій області. Під прицілом ворога було десять населених пунктів.
Читайте Новини.LIVE!