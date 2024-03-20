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У Харкові пролунав вибух

20 березня 2024 13:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові пролунав вибух
Ракета в небі. Фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибух у Харкові пролунав вдень, 20 березня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у середу, 20 березня.

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"У Харкові чутно вибух", — написав Терехов.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область уночі, 20 березня. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали шестеро людей. Крім того, є значні пошкодження цивільної інфраструктури.

Також впродовж доби окупанти завдали 350 ударів по Запорізькій області. Під прицілом ворога було десять населених пунктів. 

війна
Харків
вибух
обстріли
Ігор Терехов
повітряна тривога

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