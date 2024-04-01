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В Харькове раздался взрыв

1 апреля 2024 10:20
обновлено: 10:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взрывы в Харькове 1 апреля — оккупанты выпустили КАБы
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Shutterstock
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Взрывы в Харькове в понедельник, 1 апреля, прогремели около 10:14. Местных жителей предупреждали о пусках вражеских управляемых авиабомб.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Взрыв в Харькове 1 апреля

Сегодня в Харькове раздался мощный взрыв. В преддверии Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях и об угрозе применения авиационных средств поражения.

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Незадолго после этого жителей Харьковщины сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в регионе.

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Позже покраснели Сумская, Полтавская и Днепропетровская области — угроза применения баллистического вооружения.

воздушная тревога в Украине 1 апреля
Воздушная тревога в Украине 1 апреля

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