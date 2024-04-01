Взрывы в Харькове 1 апреля — оккупанты выпустили КАБы

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Shutterstock

Взрывы в Харькове в понедельник, 1 апреля, прогремели около 10:14. Местных жителей предупреждали о пусках вражеских управляемых авиабомб.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Взрыв в Харькове 1 апреля

Сегодня в Харькове раздался мощный взрыв. В преддверии Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях и об угрозе применения авиационных средств поражения.

Незадолго после этого жителей Харьковщины сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в регионе.

Позже покраснели Сумская, Полтавская и Днепропетровская области — угроза применения баллистического вооружения.

Воздушная тревога в Украине 1 апреля

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