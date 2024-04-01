Вибухи у Харкові 1 квітня — окупанти випустили КАБи

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Shutterstock

Вибухи у Харкові у понеділок, 1 квітня, пролунали близько 10:14. Місцевих жителів попереджали про пуски ворожих керованих авіабомб.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Вибух у Харкові 1 квітня

Сьогодні у Харкові пролунав потужний вибух. Напередодні Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках та про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Незадовго після цього жителів Харківщини повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в регіоні.

Пізніше "почервоніли" Сумська, Полтавська та Дніпропетровська області — загроза застосування балістичного озброєння.

Повітряна тривога в Україні 1 квітня

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