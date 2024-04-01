Вибухи у Харкові 1 квітня — окупанти випустили КАБи

У Харкові пролунав вибух
1 квітня 2024 10:20
оновлено: 10:26
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Shutterstock
Вибухи у Харкові у понеділок, 1 квітня, пролунали близько 10:14. Місцевих жителів попереджали про пуски ворожих керованих авіабомб.
Про це повідомляють Повітряні сили.
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Вибух у Харкові 1 квітня
Сьогодні у Харкові пролунав потужний вибух. Напередодні Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках та про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Незадовго після цього жителів Харківщини повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в регіоні.
Пізніше "почервоніли" Сумська, Полтавська та Дніпропетровська області — загроза застосування балістичного озброєння.
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