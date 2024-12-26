Взрывы в Харькове 26 декабря — россияне запустили КАБы

Дым над городом после взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Харькове раздались днем 26 декабря. Россияне выпустили на город управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщили Воздушные силы.

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Взрывы в Харькове 26 декабря

Обновлено 14:26. В Харькове раздались повторные взрывы. Россияне продолжают обстреливать город КАБами.

Воздушная тревога в Харькове была объявлена еще около 11:00. Воздушные силы предупреждали об угрозах обстрелов региону. Однако уже в 14:08 в ведомстве сообщили о пуске управляемых авиационных бомб на город.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Уже через несколько минут в городе прозвучала серия мощных взрывов.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Напомним, 26 декабря взрывы раздавались также в Киевской области. Российские войска выпустили по региону ударные дроны, работала ПВО.

Кроме того, сегодня оккупанты обстреляли центральный рынок в Никополе Днепропетровской области. Там ранены восемь человек.

Также громко было в Сумах. В течение дня 26 декабря оккупанты обстреливают пограничные границы, использует различные виды оружия.