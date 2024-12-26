Взрывы в Харькове 26 декабря — россияне запустили КАБы

В Харькове раздался взрыв
Взрывы в Харькове раздались днем 26 декабря. Россияне выпустили на город управляемые авиационные бомбы.
Об этом сообщили Воздушные силы.
Взрывы в Харькове 26 декабря
Обновлено 14:26. В Харькове раздались повторные взрывы. Россияне продолжают обстреливать город КАБами.
Воздушная тревога в Харькове была объявлена еще около 11:00. Воздушные силы предупреждали об угрозах обстрелов региону. Однако уже в 14:08 в ведомстве сообщили о пуске управляемых авиационных бомб на город.
Уже через несколько минут в городе прозвучала серия мощных взрывов.
Напомним, 26 декабря взрывы раздавались также в Киевской области. Российские войска выпустили по региону ударные дроны, работала ПВО.
Кроме того, сегодня оккупанты обстреляли центральный рынок в Никополе Днепропетровской области. Там ранены восемь человек.
Также громко было в Сумах. В течение дня 26 декабря оккупанты обстреливают пограничные границы, использует различные виды оружия.
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