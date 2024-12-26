Вибухи у Харкові 26 грудня — росіяни запустили КАБи

Дим над містом після вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи у Харкові пролунали вдень 26 грудня. Росіяни випустили на місто керовані авіаційні бомби.

Про це повідомили Повітряні сили.

Читайте також:

Вибухи у Харкові 26 грудня

Оновлено 14:26. У Харкові пролунали повторні вибухи. Росіяни продовжують обстрілювати місто КАБами.

Повітряну тривогу в Харкові оголосили ще близько 11:00. Повітряні сили попереджали про загрози обстрілів для регіону. Проте вже о 14:08 у відомстві повідомили про пуск керованих авіаційних бомб на місто.

Скриншот допису Повітряних сил

Вже за кілька хвилин у місті пролунала серія потужних вибухів.

Скриншот допису моніторингового каналу

Нагадаємо, 26 грудня вибухи лунали також у Київській області. Російські війська випустили по регіону ударні дрони, працювала ППО.

Крім того, сьогодні окупанти обстріляли центральний ринок у Нікополі Дніпропетровської області. Там поранено вісім людей.

Також гучну було у Сумах. Упродовж дня 26 грудня окупанти обстрілюють прикордоння, використовує різні види зброї.