Взрывы в Харькове вечером 26 декабря - что известно

Взрыв в небе. Иллюстративное фото: vzglyad.kg

В Харькове вечером в четверг, 26 декабря, были слышны взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Харьков 26 декабря

Ранее Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

По данным местных Telegram-каналов, враг атаковал пригород КАБами.

Северные районы города будьте в укрытиях! КАБ на Дергачи!", — отмечается в посте.

Скриншот поста

Отметим, что по состоянию на 18:30 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, Россия сегодня четыре раза атаковала Сумы авиабомбами. В городе раздавались взрывы.

Также оккупанты ударили дроном-камикадзе по рынку в Никополе Днепропетровской области. В результате обстрела есть пострадавшие.