Взрывы в Харькове вечером 26 декабря - что известно

В Харькове прогремел взрыв
В Харькове вечером в четверг, 26 декабря, были слышны взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Харьков 26 декабря
Ранее Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", — говорится в сообщении.
По данным местных Telegram-каналов, враг атаковал пригород КАБами.
Северные районы города будьте в укрытиях! КАБ на Дергачи!", — отмечается в посте.
Отметим, что по состоянию на 18:30 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.
Напомним, Россия сегодня четыре раза атаковала Сумы авиабомбами. В городе раздавались взрывы.
Также оккупанты ударили дроном-камикадзе по рынку в Никополе Днепропетровской области. В результате обстрела есть пострадавшие.
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