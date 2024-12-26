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У Харкові пролунав вибух

26 грудня 2024 18:25
Євгенія Брюховецька - редактор
Вибухи у Харкові увечері 26 грудня - що відомо
Вибух в небі. Ілюстративне фото: vzglyad.kg
Євгенія Брюховецька - редактор

У Харкові увечері в четвер, 26 грудня, було чутно вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Раніше Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

За даними місцевих Telegram-каналів, ворог атакував передмістя КАБами. 

"Північні райони міста будьте в укриттях! КАБ на Дергачі!" — зазначається у дописі.

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Скриншот допису 

Зазначимо, що станом на 18:30 повітряна тривога оголошена у Харківській, Сумській, Донецькій, Луганській областях та Криму.

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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, Росія сьогодні чотири рази атакувала Суми авіабомбами. У місті лунали вибухи.

Також окупанти вдарили дроном-камікадзе по ринку в Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Харків обстріли повітряна тривога війна в Україні атака

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18:58 У США розробили "ефективний" засіб боротьби з раком кишківника

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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