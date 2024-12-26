Вибухи у Харкові увечері 26 грудня - що відомо

Вибух в небі. Ілюстративне фото: vzglyad.kg

У Харкові увечері в четвер, 26 грудня, було чутно вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Раніше Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

За даними місцевих Telegram-каналів, ворог атакував передмістя КАБами.

"Північні райони міста будьте в укриттях! КАБ на Дергачі!" — зазначається у дописі.

Скриншот допису

Зазначимо, що станом на 18:30 повітряна тривога оголошена у Харківській, Сумській, Донецькій, Луганській областях та Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, Росія сьогодні чотири рази атакувала Суми авіабомбами. У місті лунали вибухи.

Також окупанти вдарили дроном-камікадзе по ринку в Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є постраждалі.