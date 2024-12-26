Вибухи у Харкові увечері 26 грудня - що відомо

У Харкові пролунав вибух
У Харкові увечері в четвер, 26 грудня, було чутно вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Харків 26 грудня
Раніше Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" — йдеться у повідомленні.
За даними місцевих Telegram-каналів, ворог атакував передмістя КАБами.
"Північні райони міста будьте в укриттях! КАБ на Дергачі!" — зазначається у дописі.
Зазначимо, що станом на 18:30 повітряна тривога оголошена у Харківській, Сумській, Донецькій, Луганській областях та Криму.
Нагадаємо, Росія сьогодні чотири рази атакувала Суми авіабомбами. У місті лунали вибухи.
Також окупанти вдарили дроном-камікадзе по ринку в Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є постраждалі.
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