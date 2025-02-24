В Харькове 24 февраля были слышны взрывы

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот из видео

В Харькове прогремел взрыв. Его причины и последствия пока неизвестны. Также взрыв прогремел в области за пределами города.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы в понедельник, 24 февраля.

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В Харькове прогремел взрыв. Фото: скриншот

В Харькове и области были слышны взрывы

В третью годовщину полномасштабного вторжения российские захватчики не прекращают наносить удары по Харькову. Для этого они применяют КАБы, РСЗО и дроны-камикадзе.

Сообщается, что в Харькове был слышен взрыв. Позже еще один был слышен за пределами области.

Взрыв в Харьковской области. Фото: скриншот

Сейчас воздушная тревога объявлена в трех областях — Сумской, Харьковской и Донецкой. Военные советуют гражданским жителям находиться в укрытиях пока не будет объявлен отбой.

Воздушная тревога в трех областях. Фото: карта воздушных тревог

Ранее мы писали, что в Киевской области вечером 23 февраля были слышны взрывы. Громкие звуки были следствием работы противовоздушной обороны по вражеским целям.

Также Россия нанесла удар по Одесской области. В результате атаки возникли пожары и разрушения.