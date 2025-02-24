У Харкові 24 лютого було чутно вибухи

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Харкові пролунав вибух. Його причини і наслідки наразі невідмі. Також вибух пролунав в області за межами міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у понеділок, 24 лютого.

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У Харкові проллунав вибух. Фото: скриншот

У Харкові та області було чутно вибухи

У третю річницю повномасштабного вторгнення російські загарбники не припиняють завдавати ударів по Харкову. Для цього вони застосовують КАБи, РСЗВ та дрони-камікадзе.

Повідомляється, що у Харкові було чутно вибух. Пізніше ще один було чутно за межами області.

Вибух у Харківській області. Фото: скриншот

Наразі повітряна тривога оголошена в трьох областях — Сумській, Харківській та Донецькій. Військові радять цивільним мешканцям перебувати в укриттях поки не буде оголошено відбій.

Повітряна тривога в трьох областях. Фото: мапа повітряних тривог

Раніше ми писали, що у Київській області ввечері 23 лютого було чути вибухи. Гучні звуки були наслідком роботи протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Також Росія завдала удару по Одеській області. Внаслідок атаки виникли пожежі та руйнування.