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Главная Харьков В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 19:45
Взрыв в Харькове 28 июня — город атакуют БпЛА
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen
Ключові моменти Взрывы в Харькове 28 июня

Взрывы в Харькове прогремели вечером 28 июня. По предварительным данным, российские войска запустили в регионе ударные дроны.

Об этом сообщили в Воздушных силах и мэр Харькова Игорь Терехов.

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Взрывы в Харькове 28 июня

Сначала Воздушные силы сообщали, что в направлении Харькова с севера движутся вражеские беспилотники. Незадолго в городе были слышны звуки взрывов.

Вибух у Харкові ввечері 28 червня
Скриншот сообщения Воздушных сил

Игорь Терехов рассказал, что над Харьковом Силы обороны сбили вражеский ударный дрон. Предварительно, без последствий, но в небе над городом еще есть вражеские БпЛА. Он призвал местных жителей перейти в укрытие и быть осторожными.

Росіяни 28 червня атакують Харків дронами
Скриншот сообщения Игоря Терехова

По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена в четырех областях.

Мапа тривог 28 червня
Воздушная тревога в Украине 28 июня. Фото: alarminukraine

Напомним, 28 июня над Днепром ПВО сбила новейшую российскую бомбу-ракету. Оккупанты запустили воздушную цель с временно оккупированной части Запорожской области.

Кроме того, вечером 28 июня россияне атаковали ударными дронами Одессу. Вражеский беспилотник повредил квартиры в 21-этажном жилом доме.

Харьков взрыв россияне обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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