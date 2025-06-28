Взрыв в Харькове 28 июня — город атакуют БпЛА

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Харькове прогремели вечером 28 июня. По предварительным данным, российские войска запустили в регионе ударные дроны.

Об этом сообщили в Воздушных силах и мэр Харькова Игорь Терехов.

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Взрывы в Харькове 28 июня

Сначала Воздушные силы сообщали, что в направлении Харькова с севера движутся вражеские беспилотники. Незадолго в городе были слышны звуки взрывов.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Игорь Терехов рассказал, что над Харьковом Силы обороны сбили вражеский ударный дрон. Предварительно, без последствий, но в небе над городом еще есть вражеские БпЛА. Он призвал местных жителей перейти в укрытие и быть осторожными.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена в четырех областях.

Воздушная тревога в Украине 28 июня. Фото: alarminukraine

Напомним, 28 июня над Днепром ПВО сбила новейшую российскую бомбу-ракету. Оккупанты запустили воздушную цель с временно оккупированной части Запорожской области.

Кроме того, вечером 28 июня россияне атаковали ударными дронами Одессу. Вражеский беспилотник повредил квартиры в 21-этажном жилом доме.