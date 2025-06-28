Вибух у Харкові 28 червня — місто атакують БпЛА

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи у Харкові пролунали ввечері 28 червня. За попередніми даними, російські війська запустили на регіоні ударні дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах та мер Харкова Ігор Терехов.

Реклама

Читайте також:

Вибухи у Харкові 28 червня

Спершу Повітряні сили повідомляли, що у напрямку Харкова з півночі рухаються ворожі безпілотники. Незадовго у місті було чутно звуки вибухів.

Скриншот допису Повітряних сил

Ігор Терехов розповів, що над Харковом Сили оборони збили ворожий ударний дрон. Попередньо, без наслідків, але у небі над містом ще є ворожі БпЛА. Він закликав місцевих жителів перейти в укриття та бути обережними.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Станом на зараз повітряна тривога оголошена у чотирьох областях.

Повітряна тривога в Україні 28 червня. Фото: alarminukraine

Нагадаємо, 28 червня над Дніпром ППО збила новітню російську бомбу-ракету. Окупанти запустили повітряну ціль із тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Крім того, ввечері 28 червня росіяни атакували ударними дронами Одесу. Ворожий безпілотник пошкодив квартири у 21-поверховому житловому будинку.