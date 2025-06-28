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Головна Харків У Харкові пролунав вибух

У Харкові пролунав вибух

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 19:45
Вибух у Харкові 28 червня — місто атакують БпЛА
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen
Ключові моменти Вибухи у Харкові 28 червня

Вибухи у Харкові пролунали ввечері 28 червня. За попередніми даними, російські війська запустили на регіоні ударні дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах та мер Харкова Ігор Терехов.

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Вибухи у Харкові 28 червня

Спершу Повітряні сили повідомляли, що у напрямку Харкова з півночі рухаються ворожі безпілотники. Незадовго у місті було чутно звуки вибухів.

Вибух у Харкові ввечері 28 червня
Скриншот допису Повітряних сил

Ігор Терехов розповів, що над Харковом Сили оборони збили ворожий ударний дрон. Попередньо, без наслідків, але у небі над містом ще є ворожі БпЛА. Він закликав місцевих жителів перейти в укриття та бути обережними. 

Росіяни 28 червня атакують Харків дронами
Скриншот допису Ігоря Терехова

Станом на зараз повітряна тривога оголошена у чотирьох областях.

Мапа тривог 28 червня
Повітряна тривога в Україні 28 червня. Фото: alarminukraine

Нагадаємо, 28 червня над Дніпром ППО збила новітню російську бомбу-ракету. Окупанти запустили повітряну ціль із тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Крім того, ввечері 28 червня росіяни атакували ударними дронами Одесу. Ворожий безпілотник пошкодив квартири у 21-поверховому житловому будинку. 

Харків вибух росіяни обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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