Взрыв в Харькове 14 июля — чем атакует Россия

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Харькове прогремели днем 14 июля. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрыв в Харькове 14 июля

Около 12:46 мониторинговые каналы сообщили, что в Харькове прогремел мощный взрыв.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Сейчас в Харьковской и еще пяти областях объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине 14 июля

Накануне Воздушные силы предупреждали об активности российских БпЛА в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Украинцев призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, 14 июля армия РФ ударила по учебному заведению в Сумах. В результате этого ранены шесть человек.

Кроме того, этой ночью россияне совершили очередную массированную воздушную атаку на Украину. Враг бил ракетами и запускал беспилотники.