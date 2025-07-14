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Главная Харьков В Харькове прогремел взрыв — чем атакуют россияне

В Харькове прогремел взрыв — чем атакуют россияне

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Дата публикации 14 июля 2025 12:48
Взрыв в Харькове 14 июля — чем атакует Россия
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Харькове прогремели днем 14 июля. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрыв в Харькове 14 июля

Около 12:46 мониторинговые каналы сообщили, что в Харькове прогремел мощный взрыв.

Вибух у Харкові 14 липня
Скриншот сообщения мониторингового канала

Сейчас в Харьковской и еще пяти областях объявлена воздушная тревога.

Карта повітряної тривоги 14 липня
Воздушная тревога в Украине 14 июля

Накануне Воздушные силы предупреждали об активности российских БпЛА в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Украинцев призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, 14 июля армия РФ ударила по учебному заведению в Сумах. В результате этого ранены шесть человек.

Кроме того, этой ночью россияне совершили очередную массированную воздушную атаку на Украину. Враг бил ракетами и запускал беспилотники.

Харьков взрыв обстрелы война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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