Взрыв в Харькове 14 июля — чем атакует Россия

В Харькове прогремел взрыв — чем атакуют россияне
Взрывы в Харькове прогремели днем 14 июля. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрыв в Харькове 14 июля
Около 12:46 мониторинговые каналы сообщили, что в Харькове прогремел мощный взрыв.
Сейчас в Харьковской и еще пяти областях объявлена воздушная тревога.
Накануне Воздушные силы предупреждали об активности российских БпЛА в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Украинцев призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Напомним, 14 июля армия РФ ударила по учебному заведению в Сумах. В результате этого ранены шесть человек.
Кроме того, этой ночью россияне совершили очередную массированную воздушную атаку на Украину. Враг бил ракетами и запускал беспилотники.
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