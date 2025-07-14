Вибух у Харкові 14 липня — чим атакує Росія

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи у Харкові пролунали вдень 14 липня. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибух у Харкові 14 липня

Близько 12:46 моніторингові канали повідомили, що у Харкові пролунав потужний вибух.

Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі в Харківській та ще п'ятьох областях оголошена повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні 14 липня

Напередодні Повітряні сили попереджали про активність російських БпЛА у Харківській, Сумській та Запорізькій областях. Українців закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, 14 липня армія РФ вдарила по навчальному закладу у Сумах. Внаслідок цього поранено шістьох людей.

Крім того, цієї ночі росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку на Україну. Ворог бив ракетам та запускав безпілотники.