Вибух у Харкові 14 липня — чим атакує Росія

У Харкові пролунав вибух — чим атакують росіяни
Вибухи у Харкові пролунали вдень 14 липня. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибух у Харкові 14 липня
Близько 12:46 моніторингові канали повідомили, що у Харкові пролунав потужний вибух.
Наразі в Харківській та ще п'ятьох областях оголошена повітряна тривога.
Напередодні Повітряні сили попереджали про активність російських БпЛА у Харківській, Сумській та Запорізькій областях. Українців закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, 14 липня армія РФ вдарила по навчальному закладу у Сумах. Внаслідок цього поранено шістьох людей.
Крім того, цієї ночі росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку на Україну. Ворог бив ракетам та запускав безпілотники.
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