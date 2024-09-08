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В Харькове раздался взрыв — что известно

8 сентября 2024 17:17
Виктория Козырь - редактор
Взрыв в Харькове вечером, 8 сентября — какая опасность
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
Виктория Козырь - редактор

Взрыв в Харькове раздался вечером, 8 сентября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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Взрыв в Харькове

"В Харькове слышен взрыв, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении.

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Пост о взрыве в Харькове. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке. В настоящее время существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

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Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

16:53 Оккупанты сбросили взрывчатки с дрона на маршрутку в Херсоне — есть раненые

16:50 В КГГА заявили, что взрыв в Голосеевском районе не связан с газом

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