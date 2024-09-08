Взрыв в Харькове вечером, 8 сентября — какая опасность

В Харькове раздался взрыв — что известно
8 сентября 2024 17:17
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
Взрыв в Харькове раздался вечером, 8 сентября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает местный Telegram-канал.
Читайте также:
Взрыв в Харькове
"В Харькове слышен взрыв, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке. В настоящее время существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Карта тревог выглядит так:
Читайте Новини.LIVE!