Взрыв в Харькове вечером, 8 сентября — какая опасность

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Взрыв в Харькове раздался вечером, 8 сентября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

Читайте также:

Взрыв в Харькове

"В Харькове слышен взрыв, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении.

Пост о взрыве в Харькове. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке. В настоящее время существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так: