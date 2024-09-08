В Харькове водитель Toyota Camry сбил двух мужчин

Автомобиль водителя, сбившего двух мужчин в Харькове. Фото: t.me/police_kh_region

В Новобаварском районе Харькова водитель Toyota Camry сбил двух мужчин. Они переходили дорогу вне пешеходного перехода.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram в воскресенье, 8 сентября.

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"Авария произошла 7 сентября около 20:00 по проспекту Любви Малой. Водитель Toyota Camry совершил наезд на двух 40-летних мужчин, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода", — говорится в сообщении.

Место ДТП в Харькове. Фото: t.me/police_kh_region

Пострадавших мужчин доставили в больницу.

Следователи начали досудебное расследование из-за нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.