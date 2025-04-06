Акция в поддержку военнопленных в Харькове 6 апреля - фоторепортаж

В Харькове провели акцию в поддержку пленных — фоторепортаж
В воскресенье, 6 апреля, в центре Харькова возле Исторического музея состоялась акция в поддержку украинских военнопленных. Люди вышли на митинг с плакатами.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Акция в поддержку военнопленных в Харькове
На акции в Харькове собрались родственники, друзья и неравнодушные горожане, чтобы привлечь внимание к проблеме плена и призвать к активным действиям для освобождения защитников.
Участники акции держали портреты пленных, плакаты с надписями "Верните героев домой", "Стань голосом тех, кто стал твоим щитом" и тому подобное.
Одна из участниц акции Светлана рассказала Новини.LIVE, что ее сын добровольно пошел защищать Украину. Уже 8 месяцев он считается пропавшим без вести на Покровском направлении.
"Я здесь за своего сына. Не слышала его голоса уже 8 месяцев. Хотелось бы, чтобы была какая-то огласка, чтобы он где-то нашелся — живой и здоровый", — говорит женщина.
Ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что частые публичные акции в поддержку военнопленных и пропавших без вести могут навредить самим защитникам.
Также мы писали, что 19 марта Украина и Россия провели большой обмен пленными. Служба безопасности Украины показала эксклюзивные фото и видео с события.
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