Акция в поддержку военнопленных в Харькове 6 апреля - фоторепортаж

Акция в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 6 апреля, в центре Харькова возле Исторического музея состоялась акция в поддержку украинских военнопленных. Люди вышли на митинг с плакатами.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Акция в поддержку военнопленных в Харькове

На акции в Харькове собрались родственники, друзья и неравнодушные горожане, чтобы привлечь внимание к проблеме плена и призвать к активным действиям для освобождения защитников.

Женщина вышла на акцию поддержки военнопленных. Фото: Новини.LIVE

Участники акции держали портреты пленных, плакаты с надписями "Верните героев домой", "Стань голосом тех, кто стал твоим щитом" и тому подобное.

Участница акции держит плакат. Фото: Новини.LIVE

Одна из участниц акции Светлана рассказала Новини.LIVE, что ее сын добровольно пошел защищать Украину. Уже 8 месяцев он считается пропавшим без вести на Покровском направлении.

"Я здесь за своего сына. Не слышала его голоса уже 8 месяцев. Хотелось бы, чтобы была какая-то огласка, чтобы он где-то нашелся — живой и здоровый", — говорит женщина.

Светлана не слышала голоса сына уже 8 месяцев. Фото: Новини.LIVE

В акции принимали участие и дети. Фото: Новини.LIVE

Девушка держит плакат с лозунгом "Плен убивает" Фото: Новини.LIVE

Женщина требует вернуть кума домой. Фото: Новини.LIVE

Женщины на акции. Фото: Новини.LIVE

Ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что частые публичные акции в поддержку военнопленных и пропавших без вести могут навредить самим защитникам.

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