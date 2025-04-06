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У Харкові провели акцію на підтримку полонених — фоторепортаж

6 квітня 2025 14:43
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Акція на підтримку військовополонених у Харкові 6 квітня — фоторепортаж
Акція у Харкові. Фото: Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У неділю, 6 квітня, у центрі Харкова біля Історичного музею відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Люди вийшли на мітинг з плакатами.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Акція на підтримку військовополонених у Харкові

На акції у Харкові зібралися родичі, друзі та небайдужі містяни, щоб привернути увагу до проблеми полону та закликати до активних дій задля визволення захисників.

Акція у Харкові на підтримку полонених
Жінка вийшла на акцію підтримки військовополонених. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції тримали портрети полонених, плакати з написами "Поверніть героїв додому", "Стань голосом тих, хто став твоїм щитом" тощо.

Акція на підтримку полонених у Харкові
Учасниця акції тримає плакат. Фото: Новини.LIVE

Одна з учасниць акції Світлана розповіла Новини.LIVE, що її син добровільно пішов захищати Україну. Вже 8 місяців він вважається зниклим безвісти на Покровському напрямку.

"Я тут за свого сина. Не чула його голосу вже 8 місяців. Хотілося б, щоб був якийсь розголос, щоб він десь знайшовся — живий і здоровий", — каже жінка.

Акція на підримку військовополонених у Харкові
Пані Світлана не чула голосу сина вже 8 місяців. Фото: Новини.LIVE
Акція FreeAzov у Харкові
В акції брали участь і діти. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Харкові
Дівчина тримає плакат з гаслом "Полон вбиває". Фото: Новини.LIVE
У Харкові пройшла акція на підтримку полонених
Жінка вимагає повернути кума додому. Фото: Новини.LIVE
У Харкові пройшла акція на підтримку полонених
Жінки на акції. Фото: Новини.LIVE

Раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що часті публічні акції на підтримку військовополонених і зниклих безвісти можуть зашкодити самим захисникам.

Також ми писали, що 19 березня Україна та Росія провели великий обмін полоненими. Служба безпеки України показала ексклюзивні фото та відео з події.

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