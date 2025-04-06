Акція на підтримку військовополонених у Харкові 6 квітня — фоторепортаж

У Харкові провели акцію на підтримку полонених — фоторепортаж
У неділю, 6 квітня, у центрі Харкова біля Історичного музею відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Люди вийшли на мітинг з плакатами.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Акція на підтримку військовополонених у Харкові
На акції у Харкові зібралися родичі, друзі та небайдужі містяни, щоб привернути увагу до проблеми полону та закликати до активних дій задля визволення захисників.
Учасники акції тримали портрети полонених, плакати з написами "Поверніть героїв додому", "Стань голосом тих, хто став твоїм щитом" тощо.
Одна з учасниць акції Світлана розповіла Новини.LIVE, що її син добровільно пішов захищати Україну. Вже 8 місяців він вважається зниклим безвісти на Покровському напрямку.
"Я тут за свого сина. Не чула його голосу вже 8 місяців. Хотілося б, щоб був якийсь розголос, щоб він десь знайшовся — живий і здоровий", — каже жінка.
Раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що часті публічні акції на підтримку військовополонених і зниклих безвісти можуть зашкодити самим захисникам.
Також ми писали, що 19 березня Україна та Росія провели великий обмін полоненими. Служба безпеки України показала ексклюзивні фото та відео з події.
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