Акція на підтримку військовополонених у Харкові 6 квітня — фоторепортаж

Акція у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 6 квітня, у центрі Харкова біля Історичного музею відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Люди вийшли на мітинг з плакатами.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Акція на підтримку військовополонених у Харкові

На акції у Харкові зібралися родичі, друзі та небайдужі містяни, щоб привернути увагу до проблеми полону та закликати до активних дій задля визволення захисників.

Жінка вийшла на акцію підтримки військовополонених. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції тримали портрети полонених, плакати з написами "Поверніть героїв додому", "Стань голосом тих, хто став твоїм щитом" тощо.

Учасниця акції тримає плакат. Фото: Новини.LIVE

Одна з учасниць акції Світлана розповіла Новини.LIVE, що її син добровільно пішов захищати Україну. Вже 8 місяців він вважається зниклим безвісти на Покровському напрямку.

"Я тут за свого сина. Не чула його голосу вже 8 місяців. Хотілося б, щоб був якийсь розголос, щоб він десь знайшовся — живий і здоровий", — каже жінка.

Пані Світлана не чула голосу сина вже 8 місяців. Фото: Новини.LIVE

В акції брали участь і діти. Фото: Новини.LIVE

Дівчина тримає плакат з гаслом "Полон вбиває". Фото: Новини.LIVE

Жінка вимагає повернути кума додому. Фото: Новини.LIVE

Жінки на акції. Фото: Новини.LIVE

Раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що часті публічні акції на підтримку військовополонених і зниклих безвісти можуть зашкодити самим захисникам.

Також ми писали, що 19 березня Україна та Росія провели великий обмін полоненими. Служба безпеки України показала ексклюзивні фото та відео з події.