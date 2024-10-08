В Харькове ректора вуза осудили за коррупцию — женщина подала апелляцию

В Харькове ректор вуза подала апелляцию по коррупции — какое решение принял суд
В Харькове ректора вуза осудили за связанное с коррупцией правонарушение и наложили штраф. Работница сферы образования не согласилась с решением суда и подала апелляцию.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Детали дела
По данным следствия, женщина, исполняющая обязанности ректора одного из высших учебных заведений Харькова, чтобы избежать проверки по соблюдению ею требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" и привлечения к админответственности, отказалась предоставлять проверяющим соответствующие документы и информацию.
О конфликте интересов женщина не сообщила непосредственному руководителю.
Решение суда
Суд признал руководительницу учебного заведения виновной в совершении правонарушений, связанных с коррупцией, и наложил взыскание в виде штрафа.
Не согласившись с таким решением суда, правонарушительница обжаловала его в апелляционном порядке.
Как сообщили в прокуратуре, Харьковский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры, апелляционную жалобу оставил без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменений.
"Сведения о нарушительнице, привлеченной к административной ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией, будут внесены в электронную базу данных "Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине впервые заплатили денежное вознаграждение обличителю коррупции. Им стал действующий военнослужащий, которому еще в 2021 году предложили взятку в размере 24 миллиона гривен.
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