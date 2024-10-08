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В Харькове ректор вуза подала апелляцию по коррупции — какое решение принял суд

8 октября 2024 10:34
Виктория Козырь - редактор
В Харькове ректора вуза осудили за коррупцию — женщина подала апелляцию
Харьковский апелляционный судтрибунал. Фото: alfa-omega.kh.ua
Виктория Козырь - редактор

В Харькове ректора вуза осудили за связанное с коррупцией правонарушение и наложили штраф. Работница сферы образования не согласилась с решением суда и подала апелляцию.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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По данным следствия, женщина, исполняющая обязанности ректора одного из высших учебных заведений Харькова, чтобы избежать проверки по соблюдению ею требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" и привлечения к админответственности, отказалась предоставлять проверяющим соответствующие документы и информацию.

О конфликте интересов женщина не сообщила непосредственному руководителю.

Сообщение прокуратуры
Сообщение Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Решение суда

Суд признал руководительницу учебного заведения виновной в совершении правонарушений, связанных с коррупцией, и наложил взыскание в виде штрафа.

Не согласившись с таким решением суда, правонарушительница обжаловала его в апелляционном порядке.

Как сообщили в прокуратуре, Харьковский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры, апелляционную жалобу оставил без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменений.

"Сведения о нарушительнице, привлеченной к административной ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией, будут внесены в электронную базу данных "Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине впервые заплатили денежное вознаграждение обличителю коррупции. Им стал действующий военнослужащий, которому еще в 2021 году предложили взятку в размере 24 миллиона гривен.

Также Новини.LIVE сообщали о заявлении доктора юридических наук Леонида Емца, который считает, что членство Украины в НАТО напрямую зависит от победы над коррупцией. Ведь ни одна структура не будет приглашать к себе участника, который будет разворовывать выделяемые ресурсы.

суд вузы Харьков коррупция штраф судебные решения

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