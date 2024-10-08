У Харкові ректорку вишу засудили за корупцію — жінка подала апеляцію

Харківський апеляційний суд. Фото: alfa-omega.kh.ua

У Харкові ректорку вишу засудили за пов'язане з корупцією правопорушення та наклали штраф. Освітянка не погодилася з рішенням суду та подала апеляцію.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Деталі справи

За даними слідства, жінка, виконуючи обов’язки ректора одного з вищих навчальних закладів Харкова, щоб уникнути перевірки з питань дотримання нею вимог Закону України "Про запобігання корупції" та притягнення до адмінвідповідальності, відмовилася надавати перевіряючим відповідні документи та інформацію.

Про конфлікт інтересів жінка не повідомила безпосереднього керівника.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Рішення суду

Суд визнав керівницю навчального закладу винною у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, та наклав стягнення у виді штрафу.

Не погодившись з таким рішенням суду, правопорушниця оскаржила його в апеляційному порядку.



Як повідомили в прокуратурі, Харківський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, апеляційну скаргу залишив без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін.



"Відомості про порушницю, яку притягнуто до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, будуть внесені до електронної бази даних "Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні вперше заплатили грошову винагороду викривачу корупції. Ним є чинний військовослужбовець, якому ще у 2021 році запропонували хабар у розмірі 24 мільйони гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли про заяву доктора юридичних наук Леоніда Ємця, який вважає, що членство України в НАТО безпосередньо залежить від перемоги над корупцією. Адже жодна структура не запрошуватиме до себе учасника, який розкрадатиме ресурси, що виділяються.