Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові ректорка вишу подала апеляцію щодо корупції — яке рішення ухвалив суд arrow

У Харкові ректорка вишу подала апеляцію щодо корупції — яке рішення ухвалив суд

8 жовтня 2024 10:34
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Харкові ректорку вишу засудили за корупцію — жінка подала апеляцію
Харківський апеляційний суд. Фото: alfa-omega.kh.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові ректорку вишу засудили за пов'язане з корупцією правопорушення та наклали штраф. Освітянка не погодилася з рішенням суду та подала апеляцію.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, жінка, виконуючи обов’язки ректора одного з вищих навчальних закладів Харкова, щоб уникнути перевірки з питань дотримання нею вимог Закону України "Про запобігання корупції" та притягнення до адмінвідповідальності, відмовилася надавати перевіряючим відповідні документи та інформацію.

Про конфлікт інтересів жінка не повідомила безпосереднього керівника. 

Допис прокуратури
Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Рішення суду

Суд визнав керівницю навчального закладу винною у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, та наклав стягнення у виді штрафу. 

Не погодившись з таким рішенням суду, правопорушниця оскаржила його в апеляційному порядку. 
 
Як повідомили в прокуратурі, Харківський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, апеляційну скаргу залишив без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін. 
 
"Відомості про порушницю, яку притягнуто до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, будуть внесені до електронної бази даних "Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні вперше заплатили грошову винагороду викривачу корупції. Ним є чинний військовослужбовець, якому ще у 2021 році запропонували хабар у розмірі 24 мільйони гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли про заяву доктора юридичних наук Леоніда Ємця, який вважає, що членство України в НАТО безпосередньо залежить від перемоги над корупцією. Адже жодна структура не запрошуватиме до себе учасника, який розкрадатиме ресурси, що виділяються. 

суд вузи Харків корупція штраф судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:13 Розкрадання 34 млн грн у міськраді Дніпра — затримано чиновників та підприємців

12:11 В Іспанії заявили, що Лунін відмовився грати за збірну України

12:11 Франція поставить Україні винищувачі Mirage 2000 з новим озброєнням

11:56 Ми руйнуємо державу — нардеп розкритикував ідею економічного бронювання

11:51 Ціна зросла до 203,5 грн/кг — популярний продукт різко подорожчав у вересні

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

11:30 Ракетний удар по Харкову — на місці масштабна пожежа, під завалами шукають людей

11:29 Полонені РФ зароблять більше, ніж курсанти ЗСУ — Кротевич звернувся до влади

11:27 Заробляв на ухилянтах — в Одесі затримали співробітника ТЦК

11:25 Можливий радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:13 Виплати у декреті — які мінімальні суми та тривалість у 2024 році

12:13 Розкрадання 34 млн грн у міськраді Дніпра — затримано чиновників та підприємців

12:11 В Іспанії заявили, що Лунін відмовився грати за збірну України

12:11 Франція поставить Україні винищувачі Mirage 2000 з новим озброєнням

11:56 Ми руйнуємо державу — нардеп розкритикував ідею економічного бронювання

11:51 Ціна зросла до 203,5 грн/кг — популярний продукт різко подорожчав у вересні

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

11:30 Ракетний удар по Харкову — на місці масштабна пожежа, під завалами шукають людей

11:29 Полонені РФ зароблять більше, ніж курсанти ЗСУ — Кротевич звернувся до влади

11:27 Заробляв на ухилянтах — в Одесі затримали співробітника ТЦК

11:25 Можливий радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:13 Виплати у декреті — які мінімальні суми та тривалість у 2024 році

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

Text

10:25 Військовий психолог відреагував на заклики відправити Умєрова у відставку

Text

08:00 План перемоги України та нові правила мобілізації в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

06:55 У Берліні триває наймасштабніший Фестиваль Світла — головні новини Німеччини

7 жовтня 2024
Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

Text

23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

Text

22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

Text

17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Text

17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

Text

16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

26 вересня 2024

20:40 Цей тест з ПДР провалило 80% водіїв — хто поступиться на перехресті