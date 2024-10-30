Прогноз погоды в Харькове и области 31 октября — будет заливать дождями

Люди гуляют осенним городом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 31 октября, будет дождливой и прохладной. Местами ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 31 октября

По прогнозам синоптиков, в четверг в Харьковской области будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, но днем возможен небольшой дождь.

Ветер ночью юго-западный, а днем сменится на северо-западный и будет достигать 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +2...+7°С, днем следует ожидать +7...+12°С.

В Харькове ожидается небольшой дождь днем. Температура в городе ночью будет +3...+5°С, а днем поднимется до +10...+12°С.

Погода в Харьковской области. Фото: Укргидрометцентр

Отметим, что в четверг, 31 октября, в Украине прогнозируется переменная облачность. Кое-где ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

А синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о значительном похолодании, которое начнется уже в эти выходные. Также с началом ноября, по ее словам, в Украину придет сильный ветер, возможны даже штормовые порывы.