Прогноз погоди у Харкові та області 31 жовтня — заливатиме дощами

Люди прогулюються осіннім містом. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та області завтра, 31 жовтня, буде дощовою та прохолодною. Місцями очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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За прогнозами синоптиків, у четвер на Харківщині буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не передбачається, але вдень можливий невеликий дощ.

Вітер вночі південно-західний, а вдень зміниться на північно-західний і сягатиме 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +2...+7°С, вдень варто очікувати на +7...+12°С.

У Харкові також очікується невеликий дощ вдень. Температура в місті вночі становитиме +3...+5°С, а вдень підніметься до +10...+12°С.

Погода у Харківській області. Фото: Укргідрометцентр

Зазначимо, що у четвер, 31 жовтня, в Україні прогнозується мінлива хмарність. Подекуди очікується сильний вітер з поривами до 18 м/с.

А синоптик Наталка Діденко попередила українців про значне похолодання, яке розпочнеться вже на цих вихідних. Також із початком листопада, за її словами, в Україну прийде сильний вітер, можливі навіть штормові пориви