Прогноз погоды в Харькове и области на сегодня, 21 ноября.

Люди идут по тротуару во время гололедицы. Иллюстративное фото: УНИАН

Сегодня, 21 ноября, в Харькове и области ожидается резкое изменение погодных условий. По данным синоптиков, небо будет облачным с прояснениями и ночью, и днем.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Сегодня жители Харькова могут ожидать ясное утро и днем без осадков. Однако, следует быть осторожными на дорогах из-за наличия гололедицы. По данным синоптиков, небо будет облачным с прояснениями и ночью, и днем. Также следует уделить внимание ветру, который будет дуть с северо-западного направления со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Температурный режим будет днем в пределах -2...-4°C. В городе и области ожидается гололедица на дорогах, что требует повышенной осторожности участников дорожного движения.

Прогноз погоды в Харьковской области 21 ноября

В Харьковской области в течение сегодняшнего дня облачная погода с прояснениями и наличие гололедицы на дорогах. Без осадков. Ветер будет дуть с северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Температура воздуха будет днем -1...-6°C. Однако в связи с состоянием дорог, обусловленным гололедицей, следует соблюдать осторожность и соблюдать правила безопасности на дорогах.

Народный прогноз

21 ноября считается рубежной датой – с этого дня "зима встает на ноги". В прежние времена заметили, если в этот день ожидается снег, то будет идти снег. если день начинался туманом — на оттепели; а ясная погода — к предстоящей морозной зиме.

Напомним, что в Киеве зафиксировали самый длинный безморозный период — сколько он длился.