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У Харкові різко зміниться погода — синоптики здивували прогнозом на сьогодні

21 листопада 2023 06:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області на сьогодні 21 листопада
Люди йдуть тротуаром під час ожеледиці. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні, 21 листопада, у Харкові та області очікується різка зміна погодних умов. За даними синоптиків, небо буде хмарним з проясненнями, і вночі, і вдень.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Сьогодні мешканці Харкова можуть очікувати ясний ранок та вдень без опадів. Проте, слід бути обережними на дорогах через наявність ожеледиці. За даними синоптиків, небо буде хмарним з проясненнями, і вночі, і вдень. Також варто приділити увагу вітру, який буде дмухати з північно-західного напрямку із швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Температурний режим визначатиметься вдень в межах-2...-4°C. У місті та області очікується ожеледиця на дорогах, що потребує підвищеної обережності учасників дорожнього руху.

Прогноз погоди в Харківській області 21 листопада

У Харківській області протягом сьогоднішнього дня прогнозується хмарна погода з проясненнями та наявність ожеледиці на дорогах. Без опадів. Вітер буде дмухати з північно-західного напрямку із швидкістю 7-12 м/с. 

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Температура повітря вдень коливатиметься -1...-6°C. Однак у зв'язку із станом доріг, обумовленим ожеледицею, слід бути обережними та дотримуватися правил безпеки на дорогах.

Народний прогноз

21 листопада вважається рубіжною датою – з цього дня "зима встає на ноги". У народі помітили: якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом – на відлигу; а ясна погода – до майбутньої морозної зими.

Нагадаємо, що у Києві зафіксували найдовший безморозний період — скільки він тривав. 

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