Прогноз погоди у Харкові та області на сьогодні 21 листопада

У Харкові різко зміниться погода — синоптики здивували прогнозом на сьогодні
Сьогодні, 21 листопада, у Харкові та області очікується різка зміна погодних умов. За даними синоптиків, небо буде хмарним з проясненнями, і вночі, і вдень.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Якою буде погода в Харкові сьогодні
Сьогодні мешканці Харкова можуть очікувати ясний ранок та вдень без опадів. Проте, слід бути обережними на дорогах через наявність ожеледиці. За даними синоптиків, небо буде хмарним з проясненнями, і вночі, і вдень. Також варто приділити увагу вітру, який буде дмухати з північно-західного напрямку із швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду.
Температурний режим визначатиметься вдень в межах-2...-4°C. У місті та області очікується ожеледиця на дорогах, що потребує підвищеної обережності учасників дорожнього руху.
Прогноз погоди в Харківській області 21 листопада
У Харківській області протягом сьогоднішнього дня прогнозується хмарна погода з проясненнями та наявність ожеледиці на дорогах. Без опадів. Вітер буде дмухати з північно-західного напрямку із швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вдень коливатиметься -1...-6°C. Однак у зв'язку із станом доріг, обумовленим ожеледицею, слід бути обережними та дотримуватися правил безпеки на дорогах.
Народний прогноз
21 листопада вважається рубіжною датою – з цього дня "зима встає на ноги". У народі помітили: якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом – на відлигу; а ясна погода – до майбутньої морозної зими.
Нагадаємо, що у Києві зафіксували найдовший безморозний період — скільки він тривав.
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