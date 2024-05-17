В Харькове резко возросло количество погибших и раненых после вражеской атаки
17 мая 2024 16:41
обновлено: 17:08
Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот
Россияне атаковали Харьков в пятницу, 17 мая. Сейчас известно о 13 раненых и двух погибших.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
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Обстрел Харькова
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли два удара КАБами, попадание произошло и в Холодногорском районе города Харькова.
Сейчас известно о 13 пострадавших и двух погибших. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, в Харькове раздался мощный взрыв в пятницу, 17 мая. Мэр города заявил, что попаданий было несколько.
Также ночью 17 мая в Харькове были слышны взрывы. Российские захватчики били по городу ракетами.
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