В Харькове резко возросло количество погибших и раненых после вражеской атаки

Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот

Россияне атаковали Харьков в пятницу, 17 мая. Сейчас известно о 13 раненых и двух погибших.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли два удара КАБами, попадание произошло и в Холодногорском районе города Харькова.

Пост Олега Синегубова Фото: скриншот

Сейчас известно о 13 пострадавших и двух погибших. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Посты Игоря Терехова. Фото: скриншот

Посты Олега Синегубова Фото: скриншот

Напомним, в Харькове раздался мощный взрыв в пятницу, 17 мая. Мэр города заявил, что попаданий было несколько.

Также ночью 17 мая в Харькове были слышны взрывы. Российские захватчики били по городу ракетами.