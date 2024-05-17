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В Харькове резко возросло количество погибших и раненых после вражеской атаки

17 мая 2024 16:41
обновлено: 17:08
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Харькове резко возросло количество погибших и раненых после вражеской атаки
Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россияне атаковали Харьков в пятницу, 17 мая. Сейчас известно о 13 раненых и двух погибших.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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Обстрел Харькова

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли два удара КАБами, попадание произошло и в Холодногорском районе города Харькова.

Скриншот сообщения Олега Синегубова
Пост Олега Синегубова Фото: скриншот

Сейчас известно о 13 пострадавших и двух погибших. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Скриншот сообщений Игоря Терехова
Посты Игоря Терехова. Фото: скриншот
Скриншот сообщений Олега Синегубова
Посты Олега Синегубова Фото: скриншот

Напомним, в Харькове раздался мощный взрыв в пятницу, 17 мая. Мэр города заявил, что попаданий было несколько.

Также ночью 17 мая в Харькове были слышны взрывы. Российские захватчики били по городу ракетами.

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Харьков
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Харьковская область
Игорь Терехов
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