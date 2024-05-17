Ракетний удар по Харкову — продовжується потужна атака на місто
17 травня 2024 00:17
оновлено: 00:22
Термінова новина
Вибухи в Харкові зараз 17 травня лунають повторно. Тепер російські загарбники б'ють по місту ракетами, до цього — пускали "шахеди".
Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Читайте також:
Ракетна атака на Харків 17 травня
"Ракетний удар по Харкову!" — написав очільник ОВА.
За інформацією Синєгубова, зафіксували влучання в Основʼянському та Новобаварському районах міста. Наразі без постраждалих.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!