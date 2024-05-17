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Ракетний удар по Харкову — продовжується потужна атака на місто

17 травня 2024 00:17
оновлено: 00:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ракетний удар по Харкову — продовжується потужна атака на місто
Термінова новина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Харкові зараз 17 травня лунають повторно. Тепер російські загарбники б'ють по місту ракетами, до цього — пускали "шахеди".

Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram. 

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Ракетний удар по Харкову — продовжується потужна атака на місто - фото 1

За інформацією Синєгубова, зафіксували влучання в Основʼянському та Новобаварському районах міста. Наразі без постраждалих.

Ракетний удар по Харкову — продовжується потужна атака на місто - фото 2

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