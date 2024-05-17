Ракетний удар по Харкову — продовжується потужна атака на місто

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Вибухи в Харкові зараз 17 травня лунають повторно. Тепер російські загарбники б'ють по місту ракетами, до цього — пускали "шахеди".

Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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"Ракетний удар по Харкову!" — написав очільник ОВА.

За інформацією Синєгубова, зафіксували влучання в Основʼянському та Новобаварському районах міста. Наразі без постраждалих.

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