В Харькове разыскивают поставщика электроэнергии, который мог присвоить 17 млн гривен

Ремонт электросетей в Украине. Фото: glavcom.ua

В Харькове разыскивают поставщика электроэнергии Александра Ткаченко. Предположительно он присвоил себе 16,7 млн гривен дохода.

Об этом сообщает slidstvo.info.

Читайте также:

Что известно про дело Александра Ткаченко

В 2019 году между муниципальной компанией "Горэлектротранссервис" из Харькова и ЧОП "Газенерджитрейд" был подписан контракт на поставку 42 миллионов кВтч электроэнергии, финансируемый из бюджета в размере 98 миллионов гривен.

Вскоре после заключения сделки директор "Газенерджитрейда" Александр Ткаченко предложил увеличить стоимость 1 кВтч, обосновывая это статусом "Горэлектротранссервиса" как малого небытового потребителя, который, по его мнению, подразумевает другой расчет стоимости.

Согласно сложившейся ситуации, следователи предполагают, что "Газенерджитрейд" сознательно искажал информацию в своем запросе на повышение стоимости, явно нарушая законодательство для получения недобросовестной прибыли от сделки. Отмечается, что из-за этих действий компания несправедливо заработала 16,7 миллиона гривен.

Поставщик электроэнергии уклоняется от расследования

Следствие утверждает, что Александр Ткаченко уклоняется от расследования с 2021 года, пропуская все заседания суда. Его теперь активно ищут для привлечения к судебной ответственности.

Ткаченко обвиняется в присвоении значительных средств, злоупотребляя своим служебным статусом. Ему грозит до 12 лет заключения, лишение права занимать ряд должностей на срок до трех лет и конфискация имущества.

Напомним, что в Киеве разоблачили руководителя коммунального предприятия и подрядчика, которые украли деньги на реконструкцию гимназии. Речь идет о сумме в размере 760 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что Государственное бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины разоблачило на взятке прокурора Фастовской окружной прокуратуры Киевской области. Он потребовал 45 тысяч долларов у частного предприятия за закрытие уголовных производств.