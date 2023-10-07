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У Харкові розшукують постачальника електроенергії, який міг привласнити 17 млн гривень

7 жовтня 2023 09:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Харкові розшукують постачальника електроенергії, який міг привласнити 17 млн гривень
Ремонт електромереж в Україні. Фото: glavcom.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Харкові розшукують постачальника електроенергії Олександра Ткаченка. Імовірно, він привласнив собі 16,7 млн гривень доходу.

Про це повідомляє slidstvo.info.

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Що відомо про справу Олександра Ткаченка

У 2019 році між муніципальною компанією "Міськелектротранссервіс" з Харкова та ПОП "Газенерджітрейд" було підписано контракт на постачання 42 мільйонів кВт електроенергії, що фінансується з бюджету у розмірі 98 мільйонів гривень.

Невдовзі після укладання угоди директор "Газенерджитрейду" Олександр Ткаченко запропонував збільшити вартість 1 кВт, обґрунтовуючи це статусом "Міськелектротранссервісу" як малого непобутового споживача, який, на його думку, передбачає інший розрахунок вартості.

Відповідно до ситуації, що склалася, слідчі припускають, що "Газенерджитрейд" свідомо спотворював інформацію у своєму запиті на підвищення вартості, явно порушуючи законодавство для отримання недобросовісного прибутку з угоди. Зазначається, що через ці дії компанія несправедливо заробила 16,7 мільйона гривень.

Постачальник електроенергії ухиляється від розслідування

Слідство стверджує, що Олександр Ткаченко ухиляється від розслідування з 2021 року, пропускаючи всі засідання суду. Його наразі активно шукають для притягнення до судової відповідальності.

Ткаченко звинувачується у присвоєнні значних коштів, зловживаючи своїм службовим статусом. Йому загрожує до 12 років ув'язнення, позбавлення права обіймати низку посад на строк до трьох років та конфіскація майна.

Нагадаємо, що у Києві викрили керівника комунального підприємства та підрядника, які вкрали гроші на реконструкцію гімназії. Йдеться про суму у розмірі 760 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України викрило на хабарі прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області. Він вимагав 45 тисяч доларів від приватного підприємства за закриття кримінальних проваджень.

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