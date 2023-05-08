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В Харькове СБУ проведет контрдиверсионные мероприятия

8 мая 2023 17:26
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове СБУ проведет контрдиверсионные мероприятия
СБУ отрабатывает противодействие террористическим угрозам. Фото: пресс-служба СБУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Во вторник, 9 мая, на территории одного из районов города Харькова Служба безопасности Украины будет проводить контрдиверсионные мероприятия. В них примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств.

Об этом сообщает спикер управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула .

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Как рассказали в СБУ, целью планируемых мер является повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп.

"В ходе контрдиверсионных мер возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, уход за автомобильным транспортом", — говорится в сообщении.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Напомним, что СБУ задержала руководителя-коррупционера Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Мужчину поймали на коррупции во время экспорта зерна.

Также мы рассказывали, что Служба безопасности сообщила о подозрении актеру-пропагандисту Машкову. СБУ собрала на него доказательную базу, в ходе которой было установлено, что актер публично оправдывает вооруженную агрессию РФ.

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