У Харкові СБУ проведе контрдиверсійні заходи

СБУ відпрацьовує протидію протидію терористичним загрозам. Фото: пресслужба СБУ

У вівторок, 9 травня, на території одного з районів міста Харкова Служба безпеки України буде проводити контрдиверсійні заходи. У них візьмуть участь органи військового управління та інші правоохоронні структури із залученням військової техніки, озброєння і радіотехнічних засобів.

Про це повідомляє речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

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Як розповіли в СБУ, метою запланованих заходів є підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп.

"Під час контрдиверсійних заходів можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірка документів громадян, догляд автомобільного транспорту", — йдеться у повідомленні.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Нагадаємо, що СБУ затримала керівника-корупціонера Держпродспоживслужби в Харківській області. Чоловіка спіймали на корупції під час експорту зерна.

Також ми розповідали, що Служба безпеки повідомила про підозру актору-пропагандисту Машкову. СБУ зібрала на нього доказову базу, впродовж якої було виявлено, що актор публічно виправдовує збройну агресію РФ.