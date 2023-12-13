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В Харькове СБУ раскрыла и осудила российского шпиона

13 декабря 2023 17:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове СБУ раскрыла и осудила российского шпиона
Задержание русского шпиона. Фото: пресс-служба СБУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Суд признал виновным агента ФСБ, готовившего диверсии против украинских летчиков и спецназовцев. Мужчина проведет за решеткой 15 лет.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ в результате спецоперации в Харькове в марте этого года. Благодаря оперативному реагированию украинская спецслужба предотвратила совершение диверсий со стороны российской спецслужбы.

По данным следствия, злоумышленником является местный житель, который в ноябре 2022 был дистанционно завербован кадровым сотрудником оперативной группы ФСБ в Белгородской области Салицевым А.П.

В поле зрения оккупанта мужчина попал через своего брата— военного населения в запасе, проживающем на территории страны-агрессора.

Злоумышленник, рекрутируемый ФСБ, активно следил за военнослужащими, в том числе летчиками и командирами спецподразделений ВСУ. Его задача включала выявление мест дислокации и маршрутов передвижения украинских защитников.

"Для выполнения враждебных задач изменник обходил улицы Харькова и скрыто снимал на камеру своего телефона места базирования и пути передвижения украинских защитников", — рассказывают в СБУ.

Разведывание также выявило, что агент пытался установить и раскрыть замаскированные предприятия оборонно-промышленного комплекса на территории региона, чтобы готовить диверсии против украинских военных и оборонных заводов.

После детального обыска украинской контрразведки в помещении злоумышленника были изъяты ноутбук и мобильные телефоны с доказательствами его шпионской деятельности.

Суд признал его виновным государственной изменой и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

  • Задержанный агент ФСБ. Фото: пресс-служба СБУ
  • Задержанный агент ФСБ. Фото: пресс-служба СБУ
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Напомним, что Служба безопасности Украины задержала хористку УПЦ МП, которая направляла вражеские ракеты на позиции наших военных вблизи Запорожья. Предательнице объявили о подозрении.

Также мы писали о том, что СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов.

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