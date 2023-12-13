В Харькове СБУ раскрыла и осудила российского шпиона
Суд признал виновным агента ФСБ, готовившего диверсии против украинских летчиков и спецназовцев. Мужчина проведет за решеткой 15 лет.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Российский шпион в Харькове
Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ в результате спецоперации в Харькове в марте этого года. Благодаря оперативному реагированию украинская спецслужба предотвратила совершение диверсий со стороны российской спецслужбы.
По данным следствия, злоумышленником является местный житель, который в ноябре 2022 был дистанционно завербован кадровым сотрудником оперативной группы ФСБ в Белгородской области Салицевым А.П.
В поле зрения оккупанта мужчина попал через своего брата— военного населения в запасе, проживающем на территории страны-агрессора.
Злоумышленник, рекрутируемый ФСБ, активно следил за военнослужащими, в том числе летчиками и командирами спецподразделений ВСУ. Его задача включала выявление мест дислокации и маршрутов передвижения украинских защитников.
"Для выполнения враждебных задач изменник обходил улицы Харькова и скрыто снимал на камеру своего телефона места базирования и пути передвижения украинских защитников", — рассказывают в СБУ.
Разведывание также выявило, что агент пытался установить и раскрыть замаскированные предприятия оборонно-промышленного комплекса на территории региона, чтобы готовить диверсии против украинских военных и оборонных заводов.
После детального обыска украинской контрразведки в помещении злоумышленника были изъяты ноутбук и мобильные телефоны с доказательствами его шпионской деятельности.
Суд признал его виновным государственной изменой и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.
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Задержанный агент ФСБ. Фото: пресс-служба СБУ
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Задержанный агент ФСБ. Фото: пресс-служба СБУ
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