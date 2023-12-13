У Харкові СБУ розкрила та засудила російського шпигуна

Затримання російського шпигуна. Фото: пресслужба СБУ

Суд визнав винним агента ФСБ, який готував диверсії проти українських льотчиків та спецпризначенців. Чоловік проведе за ґратами 15 років.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ у результаті спецоперації в Харкові у березні цього року. Завдяки оперативному реагуванню українська спецслужба запобігла вчиненню диверсій з боку російської спецслужби.

За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, який у листопаді 2022 року був дистанційно завербований кадровим співробітником оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області Саліцевим А.П.

У поле зору окупанта чоловік потрапив через свого брата — військового ЗС РФ у запасі, який проживає на території країни-агресора.

Зловмисник, рекрутований ФСБ, активно слідкував за військовослужбовцями, зокрема льотчиками та командирами спецпідрозділів ЗСУ. Його завдання включало виявлення місць дислокації та маршрутів пересування українських захисників.

"Для виконання ворожих завдань зрадник обходив вулиці Харкова та приховано знімав на камеру свого телефону місця базування та шляхи пересування українських захисників", — розповідають у СБУ.

Розвідування також виявило, що агент намагався встановити та розкрити замасковані підприємства оборонно-промислового комплексу на території регіону, щоб готувати диверсії проти українських військових та оборонних заводів.

Після детального обшуку української контррозвідки у помешканні зловмисника були вилучені ноутбук та мобільні телефони з доказами його шпигунської діяльності.

Суд визнав його винним за державну зраду та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Затриманий агент ФСБ. Фото: пресслужба СБУ

Затриманий агент ФСБ. Фото: пресслужба СБУ 1 / 2

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала хористу УПЦ МП, яка наводила ворожі ракети на позиції наших військових поблизу Запоріжжя. Зрадниці оголосили про підозру.

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