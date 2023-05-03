В Харькове СБУ задержала прокурора, который выманивал деньги у потерпевших

Служба безопасности Украины проводит расследование. Фото: СБУ

В Украине продолжается системная борьба с коррупцией. В рамках комплексных мероприятий, проводимых Службой безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора и Государственным бюро расследований, был задержан прокурор одной из окружных прокуратур Харькова.

Об этом сообщает СБУ.

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Этот чиновник был задокументирован в нарушении закона и причастности к получению взяток за активизацию расследования уголовных дел. Сотрудники СБУ установили, что он требовал 35 тыс. долларов от потерпевшего по делу о мошеннических действиях с коммерческой недвижимостью. За эту сумму прокурор обещал мужчине дать "толчок" в расследовании дела, наложить арест на имущество и провести ряд экспертиз.

Чтобы передать неправомерную выгоду, должностное лицо привлекло свою знакомую как посредницу. Однако сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований задержали прокурора и посредницу в Харькове "с поличным", во время передачи всей суммы взятки.

СБУ ведет расследование по факту коррупции. Фото: СБУ

Напомним, что в Славянске Служба безопасности Украины обнаружила коллаборанта, который шпионил за подразделениями ВСУ и НГУ. Получаемую от предателя информацию россияне использовали для обстрелов города. Сотрудники СБУ узнали, что этот мужчина собирал информацию о местах базирования и перемещения в регионе подразделений ВСУ и Нацгвардии.

Кроме того, 1 мая, в Полтаве Служба безопасности Украины ликвидировала прокси-центр, осуществлявший информационные операции против Украины. Злоумышленниками оказались жители Полтавской и Харьковской областей.

Мощный прокси-центр использовался для взрывной деятельности против Украины. Двое мужчин наладили подпольный сервер, работавший как VPN-сервис. Он разрешал абонентам из любой страны выдавать себя за пользователей украинского мобильного Интернета, говорят в Службе безопасности.