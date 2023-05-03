У Харкові СБУ затримала прокурора, який виманював гроші у потерпілих

Служба безпеки України проводить розслідування. Фото: СБУ

В Україні продовжується системна боротьба з корупцією. У рамках комплексних заходів, які проводяться Службою безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора та Державним бюро розслідувань, було затримано прокурора однієї з окружних прокуратур Харкова.

Про це повідомляє СБУ.

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Цей чиновник був задокументований у порушенні закону та причетності до отримання хабарів за активізацію розслідування кримінальних справ. Співробітники СБУ встановили, що він вимагав 35 тис. доларів від потерпілого у справі про шахрайські дії з комерційною нерухомістю. За цю суму прокурор обіцяв чоловікові дати "поштовх" у розслідуванні справи, накласти арешт на майно та провести низку експертиз.

Щоб передати неправомірну вигоду, посадовець залучив свою знайому як посередницю. Проте співробітники СБУ та Державного бюро розслідувань затримали прокурора і посередницю в Харкові "на місці злочину", під час передачі всієї суми хабаря.

СБУ проводить розслідування за фактом корупції. Фото: СБУ

Нагадаємо, що у Слов'янську Служба безпеки України виявила колаборанта, який шпигував за підрозділами ЗСУ та НГУ. Отриману від зрадника інформацію росіяни використовували для обстрілів міста. Співробітники СБУ дізналися, що цей чоловік збирав інформацію про місця базування та переміщення у регіоні підрозділів ЗСУ та Нацгвардії.

Крім того, 1 травня у Полтаві Служба безпеки України ліквідувала проксі-центр, який здійснював інформаційні операції проти України. Зловмисниками виявились мешканці Полтавської та Харківської областей.

Потужний проксі-центр використовувався для вибухової діяльності проти України. Двоє чоловіків налагодили підпільний сервер, який працював як VPN-сервіс. Він дозволяв абонентам із будь-якої країни видавати себе за користувачів українського мобільного Інтернету, кажуть у Службі безпеки.