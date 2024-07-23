Мошенник в Харькове обманом забрал у женщины телефон и украшения — как его наказал суд

Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Харькове мошенник забрал у женщины телефон и украшения в обмен на долларовую "куклу". Киевский районный суд Харькова рассмотрел уголовное производство и назначил преступнику наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

5 января 2021 фигурант вблизи рынка "Солли", реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем злоупотребления доверием, действуя повторно, путем обмана, преследуя корыстную цель, остановившись перед ранее незнакомой ему потерпевшей, под видом находки показал ей ранее изготовленный им муляж денежных купюр в виде долларов США. Он обманул ее в том, что нашел эти деньги, и предложил потерпевшей поделить их между собой.

Далее мошенник передал потерпевшей на хранение муляж денежных купюр и сказал, что ему нужно отойти к жене по документам, после чего они поделят деньги поровну на двоих. При этом фигурант попросил у своей жертвы в качестве залога мобильный телефон и золотые серьги. Введенная в заблуждение потерпевшая передала мошеннику телефон ТМ "Xiaomi" стоимостью 2 700 грн и серьги из металла желтого цвета 585 метрической пробы общим весом 1,2 г, стоимость которых согласно выводоведческой экспертизе составляет 1 147 грн.

После этого мошенник с места совершения уголовного правонарушения исчез, распорядившись обращенным в свою пользу имуществом по собственному усмотрению, чем нанес потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 3 847,09 грн.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, раскаялся и дал суду свидетельства об обстоятельствах совершения преступления, как об этом изложено в обвинительном акте.

По данным суда, обвиняемый ранее неоднократно был осужден за подобные преступления и сидел за решеткой.

Учитывая это, суд принял признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.190 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

"Кукла" как вид мошенничества

Это самая распространенная схема как по количеству вариантов, так и по применению. Неизменно есть так называемая "кукла" — имитация большой суммы денег. "Куклы" по способу изготовления могут сильно отличаться. От классической — стопка бумаги или газет, сложенная под размер банкнот с верхней настоящей крупной купюрой со специально оставленным окошком, "засветом", и очень плотно завязанная обычным носовым платком. Такую "куклу" наскоро снаряжали из подручных средств. Носовой платок на старом воровском жаргоне звучит как "марочка", отсюда и одно из названий комбинации. И к сложной и дорогой "кукле", в которой используются настоящие доллары — сверху большая купюра 100 или 50 долларов, а внутри мелкие купюры (американские деньги одного размера, независимо от номинала, что очень уместно для мошенников).

Общее именно для этой схемы кукла упакована очень плотно, чтобы ее невозможно было легко развернуть и увидеть содержимое. К примеру, в случае с долларами куклу могли завернуть и даже запаять в прозрачный плотный полиэтилен.

Обязательным действием мошенника является то, что эту "большую пачку денег" должны потерять или забыть у вас в глазах. А дальше масса вариантов и импровизация.

В Харькове традиционные места для этой комбинации — рынки, районы возле крупных рынков и магазинов.

Напомним, житель Ровенщины, ранее осужденный и отбывавший испытательный срок, решил нажиться на войне и разместил фейковое объявление о сборе на дроны для ВСУ. Сарненский районный суд Ровенской области наказал преступника, присвоившего собранные средства на сумму около 1 500 грн.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчина попал в ДТП, в результате чего его авто получило повреждения. Он обвинил в аварии военнослужащего и потребовал взыскать с воинской части, где тот служит, компенсацию.