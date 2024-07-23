Шахрай у Харкові обманом забрав у жінки телефон і прикраси — як його покарав суд

Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Харкові шахрай забрав у жінки телефон і прикраси в обмін на доларову "ляльку". Київський районний суд міста Харкова розглянув кримінальне провадження та призначив злочинцю покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

5 січня 2021 року фігурант поблизу ринку "Соллі", реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, шляхом обману, переслідуючи корисливу мету, зупинившись перед раніше незнайомою йому потерпілою, під виглядом знахідки, показав їй раніше виготовлений ним муляж грошових купюр у вигляді доларів США. Він обманув її в тому, що знайшов ці гроші, та запропонував потерпілій поділити їх між собою.

Далі шахрай передав потерпілій на зберігання муляж грошових купюр та сказав, що йому треба відійти до дружини за документами, після чого вони поділять гроші порівну на двох. При цьому фігурант попросив у своєї жертви як заставу її мобільний телефон та золоті сережки. Введена в оману потерпіла передала шахраю телефон ТМ "Xiaomi" вартістю 2 700 грн. та сережки з металу жовтого кольору 585 метричної проби загальною вагою 1,2 г, вартість яких згідно висновку товарознавчої експертизи складає 1 147 грн.

Після цього шахрай з місця вчинення кримінального правопорушення зник, розпорядившись звернутим на свою користь майном на власний розсуд, чим спричинив потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 3 847,09 грн.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав повністю, розкаявся та дав суду свідчення про обставини вчинення злочину, як про це викладено в обвинувальному акті.

За даними суду, обвинувачений раніше неодноразово був засуджений за подібні злочини та сидів за ґратами.

Враховуючи це, суд ухвалив визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком сім років.

"Лялька" як вид шахрайства

Це найпоширеніша схема як за кількістю варіантів, так і застосування. Незмінно є так звана "лялька" — імітація великої суми грошей. "Ляльки" за способом виготовлення можуть дуже відрізнятися. Від класичної — стопка паперу або газет, складена під розмір банкнот з верхньою справжньою великою купюрою зі спеціально залишеним віконцем, "засвітом", і дуже щільно зав'язана звичайною носовою хусткою. Таку "ляльку" нашвидкуруч споряджали з підручних засобів. Носова хустка на старому злодійському жаргоні звучить як "марочка", звідси й одна з назв комбінації. Й до складної та дорогої "ляльки", в якій використовуються справжні долари — зверху велика купюра 100 або 50 доларів, а всередині дрібні купюри (американські гроші одного розміру, незалежно від номіналу, що дуже доречно для шахраїв).

Загальне саме для цієї схеми "лялька" упакована дуже щільно, щоб її неможливо було легко розгорнути і побачити вміст. Наприклад, у випадку з доларами ляльку могли загорнути і навіть запаяти в прозорий щільний поліетилен.

Обов'язковою дією шахрая є те, що цю "велику пачку грошей" мають загубити або забути у вас нас очах. А далі маса варіантів та імпровізація.

У Харкові традиційні місця для цієї комбінації — ринки, райони біля великих ринків та магазинів.

Нагадаємо, мешканець Рівненщини, що був раніше засуджений та відбував випробувальний термін, вирішив нажитись на війні та розмістив фейкове оголошення про збір на дрони для ЗСУ. Сарненський районний суд Рівненської області покарав злочинця, який привласнив зібрані кошти на суму близька 1 500 грн.

Також ми повідомляли, що в Києві чоловік потрапив в ДТП, внаслідок чого його авто зазнало пошкоджень. Він звинуватив в аварії військовослужбовця і вимагав стягнути з військової частини, де той служить, компенсацію.