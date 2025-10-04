Видео
Главная Харьков В Харькове мошенники обманули людей на миллионы — как их накажут

В Харькове мошенники обманули людей на миллионы — как их накажут

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 13:53
В Харькове разоблачили мошенническую схему на миллионы
Правоохранители во время задержания мошенников. Иллюстративное фото: СБУ

В Харькове мошенники обманули людей почти на 6 миллионов гривен. Жертвами мошеннической схемы стали граждане из разных регионов Украины.

Об этом информирует пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в субботу, 4 октября.

Деньги, изъятые у харьковских мошенников. Фото: Харьковская областная прокуратура/Telegram

Харьковчане обманывали людей через телеэфиры с "ясновидящими"

Итак, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех жителей Харькова по фактам мошенничества, совершенного по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, в особо крупных размерах и повторно (ч.ч. 4, 5 ст. 190 УК Украины).

Организатору также инкриминируется легализация имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины).

Харків прокуратура
Один из участников мошеннической схемы. Фото: Харьковская областная прокуратура/Telegram

По данным следствия, безработный харьковчанин создал преступную группу, в которую привлек еще трех жителей города — двух мужчин и женщину. Они организовали схему дистанционного "целительства" через популярную телепередачу.

Под вымышленными именами сообщники представлялись "ясновидящими" и убеждали зрителей перечислять средства на подконтрольные счета за проведение "обрядов", которые якобы должны были лечить тяжелые болезни, "снимать порчу" и приносить "исцеление".

Жертвами мошеннической схемы стали граждане из разных регионов Украины, среди которых — тяжелобольные и их родственники.

Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 6 млн гривен.

Полученные деньги участники группы снимали с банковских карточек и распределяли между собой.

Напомним, что недавно в Одессе разоблачили мошенников, которые через интернет выманивали деньги у украинцев и иностранцев.

Также мы информировали, что правоохранители разоблачили группу преступников, которые завладели квартирами умерших и банковскими средствами.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
